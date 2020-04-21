Названы симптомы, при которых нужно срочно вызвать скорую помощь

На данный момент в мире продолжается пандемия COVID-19. Эксперт назвал симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую помощь. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин рассказал, что при температуре более 38,5 градуса необходимо в срочном порядке вызывать скорую помощь. Также врач подчеркнул, что она должна повыситься внезапно.
Кроме того, необходимо обратить внимание на резь в глазах, першение в горле, головную боль и слабость. Если у человека появился сухой кашель и одышка, то необходимо немедленно вызвать медиков.
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