Стало известно, как вылечиться от коронавируса на дому

Оказалось, что от коронавируса можно вылечиться и дома. Об этом сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Он подчеркнул, что выздоровление может занять около недели.

Признак легкого течения болезни - отсутствие температуры. В данном случае пациенту назначают лекарства и выдают памятку. Во время болезни рекомендуется больше жидкости.

Зараженному коронавирусом запрещено контактировать с людьми. Кроме того, не рекомендуется использовать предметы быта. Их нужно обязательно дезинфицировать.

Кипячение, использование мыла — очень важно. И желательно как можно чаще проветривать помещение. Вадим Покровский, замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора