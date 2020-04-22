В Башкирии приостановили строительство спорткомплекса из-за коронавируса

На личной страничке в социальной сети Глава Башкирии рассказал о приостановке строительства Дворца спортивной борьбы. Возведение спортивного комплекса отложили из-за пандемии коронавируса. Радий Хабиров отмечает, что сейчас финансирование требуется в более важных общественных сферах.

Дворец спортивной борьбы планировался в Уфе ещё в 2006 году, когда Радий Хабиров стоял в руководстве администрации президента РБ. Однако переезд в Москву нарушил планы по постройке Дворца в Башкирии. План открыть спортивное сооружение в Красногорске тоже провалился, хотя уже был выделен земельный участок, финансирование и проектировщик.

Второй раз подступился к решению этой задачи в Красногорске, где не только определили земельный участок, но и начали проектирование, и договорились с федерацией спортивной борьбы России, чтобы этот объект стал одним из базовых для нашей сборной. Но потом — опять переезд, теперь уже в родную республику.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Дворец борьбы, который должен стать данью уважения тренерам, спортсменам, чемпионам, снова стали возводить в Уфе. Но пандемия коронавируса вновь нарушила планы, так как сейчас финансирование крайне необходимо базовым сферам жизни. Однако Радий Хабиров пообещал, что Дворец точно будет построен на радость тренерам и спортсменам.

Но вот сейчас из-за коронавируса нам приходится резать бюджет. Мы понимаем, что нельзя трогать базовые вещи – экономику, инфраструктуру, дороги, ЖКХ, медицину… Прошу прощения у своего тренера Александра Николаевича, ветеранов, спортсменов, болельщиков, а также президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили — строительство Дворца борьбы мы пока откладываем… Но я его все равно построю и обязательно поборюсь с кем-нибудь на открытии.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото: Соцсети. 