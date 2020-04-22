В Башкирии приостановили строительство спорткомплекса из-за коронавируса

На личной страничке в социальной сети Глава Башкирии рассказал о приостановке строительства Дворца спортивной борьбы. Возведение спортивного комплекса отложили из-за пандемии коронавируса. Радий Хабиров отмечает, что сейчас финансирование требуется в более важных общественных сферах.
Дворец спортивной борьбы планировался в Уфе ещё в 2006 году, когда Радий Хабиров стоял в руководстве администрации президента РБ. Однако переезд в Москву нарушил планы по постройке Дворца в Башкирии. План открыть спортивное сооружение в Красногорске тоже провалился, хотя уже был выделен земельный участок, финансирование и проектировщик.
Дворец борьбы, который должен стать данью уважения тренерам, спортсменам, чемпионам, снова стали возводить в Уфе. Но пандемия коронавируса вновь нарушила планы, так как сейчас финансирование крайне необходимо базовым сферам жизни. Однако Радий Хабиров пообещал, что Дворец точно будет построен на радость тренерам и спортсменам.
Фото: Соцсети.