В Башкирии приостановили строительство спорткомплекса из-за коронавируса

Второй раз подступился к решению этой задачи в Красногорске, где не только определили земельный участок, но и начали проектирование, и договорились с федерацией спортивной борьбы России, чтобы этот объект стал одним из базовых для нашей сборной. Но потом — опять переезд, теперь уже в родную республику.

Радий Хабиров, Глава Башкирии