Как в России пройдут майские выходные

Майские праздники станут самыми длинными в 2020 году. Жителей России ждёт мини-отпуск – восемь выходных дней. Между ними будет три рабочих дня.

Россия будет отдыхать с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. Всего получается восемь выходных. 6, 7 и 8 мая будут рабочими.

Официально к майским праздникам относятся только 1 и 9 мая. Что касается 4 и 5 мая, то они выходные по причине переноса 4 и 5 января на май. День Победы выпадает на выходной, поэтому воскресенье 11 числа объявлено нерабочим днём.