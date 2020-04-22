В эфире БСТ ведущий предложил одинокой пенсионерке подвезти ее до дачи

Ведущий телеканала БСТ Дмитрий Каретко в эфире передачи "Салям. Время героев" предложил пенсионерке помочь добраться до садового участка. Женщина дозвонилась до программы в прямом эфире и спросила, как ей выбраться за город, если у нее нет автомобиля. Неожиданно ведущий предложил самому отвезти ее в сад.
В Башкирии продолжается режим самоизоляции. Для того, чтобы выбраться на работу или приусадебный участок, водителям необходимо зарегистрировать поездку на портале "Дорога 02". И только после этого житель республики может спокойно выдвигаться по своим делам.
Однако не у всех есть такая возможность. Пожилая женщина из Уфы по имени Надия дозвонилась до прямого эфира БСТ и посетовала на то, что не может добраться до своей дачи. Личной машины у нее нет, а везти женщину некому.
Дмитрий Каретко объяснил, что есть портал "Дорога 02", на котором каждый желающий может зарегистрировать поездку, в том числе и тот человек, кто подвозит других людей.
Пожилая женщина не ожидала такого поворота событий и горячо поблагодарила за поддержку. Сейчас ведущие телеканала решают, как сделать это максимально безопасно.
Редакция bash.news будет следить за развитием событий.