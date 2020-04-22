В эфире БСТ ведущий предложил одинокой пенсионерке подвезти ее до дачи

Ведущий телеканала БСТ Дмитрий Каретко в эфире передачи "Салям. Время героев" предложил пенсионерке помочь добраться до садового участка. Женщина дозвонилась до программы в прямом эфире и спросила, как ей выбраться за город, если у нее нет автомобиля. Неожиданно ведущий предложил самому отвезти ее в сад.

В Башкирии продолжается режим самоизоляции. Для того, чтобы выбраться на работу или приусадебный участок, водителям необходимо зарегистрировать поездку на портале "Дорога 02". И только после этого житель республики может спокойно выдвигаться по своим делам.

Однако не у всех есть такая возможность. Пожилая женщина из Уфы по имени Надия дозвонилась до прямого эфира БСТ и посетовала на то, что не может добраться до своей дачи. Личной машины у нее нет, а везти женщину некому.

Мы пенсионеры, как нам добраться до дачи? У нас в Иглино есть, когда нам разрешат? Если пропуск нужен, кто нам даст, как оформлять? И на кладбище в мае надо ехать, там цветы уже пора сажать. Как нам, пенсионерам, быть? Надия, пенсионерка из Башкирии

Дмитрий Каретко объяснил, что есть портал "Дорога 02", на котором каждый желающий может зарегистрировать поездку, в том числе и тот человек, кто подвозит других людей.

Ну, я не знаю, если вас некому отвезти, давайте мы вас отвезем. Слушайте, а мы ваш номер запишем. А вам когда нужно? В общем, знаете что. Мы ваш номер запишем, и все вместе вас отвезем. Дмитрий Каретко, телеведущий

Пожилая женщина не ожидала такого поворота событий и горячо поблагодарила за поддержку. Сейчас ведущие телеканала решают, как сделать это максимально безопасно.