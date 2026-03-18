БСТ покажет передачу «Тайм-аут», посвящённую хоккейным династиям

Под
каким номером играет сын Виктора Козлова Даниил? Сын-хоккеист и отец-тренер –
уникальные отношения в семье Цулыгиных, три поколения Поповых для башкирского
клуба и Алексей Василевский о благодарности отцу. Корреспонденты отдела
спортивных программ телеканала БСТ готовят новый выпуск программы «Тайм-аут». Он
будет посвящён представителям хоккейного клуба «Салават Юлаев», которые
когда-то связали свою жизнь с этим видом спорта, и их сыновьям, решившим
продолжить династию.
Победный
гол в овертайме шестого матча со «Спартаком» стал одним из самых запоминающихся
в карьере для уфимского защитника. Алексей – единственный представитель
династии Василевских, кто забивает шайбы. Остальные – их ловят. И даже сын
Артемий делает первые шаги в хоккее с вратарской ловушкой.
Когда мы были маленькими, мы не
понимали, что это за вид спорта, и просто было интересно поваляться с
шайбочкой, покидать её, а уже потом, с возрастом, мы поняли, что этот вид
спорта будет с нами до конца.Алексей Василевский, защитник ХК «Салават Юлаев»
И так она и идёт, эта хоккейная
сказка, превращённая в быль. Так что династия продолжается, и я только рад.Андрей Василевский, старший тренер вратарей спортшколы ХК «Салават Юлаев»
Башкирский
хоккей всегда славился своими династиями: Емелины, Полозовы, Полицинские,
Гареевы, Заварухины и другие.
Не
было особого выбора, чем заниматься, у Ярослава Цулыгина. Он пошёл в хоккей по
стопам отца Николая Леонидовича и за старшим братом Кириллом.
Разница у нас с ним восемь лет. Бросковая зона:
я стоял на воротах, а он тренировал мои навыки вратаря. У меня не особо хорошо
получалось, но чаще всего это было дома. Мне нравились его подсказки, потому
что хоккей он видит классно.Ярослав Цулыгин, защитник ХК «Салават Юлаев»
Вернуться
с тренировки, сделать уроки и поболеть за уфимскую команду. Даниил Козлов и
Игорь Попов не пропускают ни одного домашнего матча «Салавата». Они с детства в
хоккее, как и их папы.
Когда мама была беременна мной, папа
сказал сразу, чтобы я был хоккеистом. Мы сначала начинали с Магнитогорска,
потом уже переехали сюда, в школу «Салават Юлаев».Даниил Козлов, сын Виктора Козлова, воспитанник спортшколы ХК «Салават Юлаев»
Я много что с ним пробовал, но понял,
что не должен перегибать палку, потому что я для него отец, а не тренер. Да, в
начале я большего требовал от него, но хорошо, что у меня жена мудрая и сказала,
чтобы я притормозил в плане выращивания хоккеистов. В школе он должен хорошо
учиться.Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»
Игорь
Попов-младший тоже воспитанник спортшколы «Салават Юлаев». Он –представитель третьего
поколения династии Поповых. Сейчас его отец Юрий Попов – начальник команды. А
ещё он следит за правильностью взятия ворот, где задача – быстро оценить
ситуацию и подсказать тренерскому штабу, брать запрос или нет.
Всегда с отцом ходил: и на работу, и везде.
И сын мой здесь сейчас со мной всегда. Хоккей мне всегда нравился. Без него я
не представляю свою жизнь.Юрий Попов, начальник ХК «Салават Юлаев»
С трёх лет пошёл на хоккей. Мой папа
и дедушка играли за «Салават», так сложилось, что мне нравится этот вид спорта,
и я кайфую от него.Игорь Попов, сын Юрия Попова, воспитанник спортшколы ХК «Салават Юлаев»
И
впереди у сыновей и внуков известных башкирских хоккеистов длинный спортивный путь.