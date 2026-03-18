БСТ покажет передачу «Тайм-аут», посвящённую хоккейным династиям

Под каким номером играет сын Виктора Козлова Даниил? Сын-хоккеист и отец-тренер – уникальные отношения в семье Цулыгиных, три поколения Поповых для башкирского клуба и Алексей Василевский о благодарности отцу. Корреспонденты отдела спортивных программ телеканала БСТ готовят новый выпуск программы «Тайм-аут». Он будет посвящён представителям хоккейного клуба «Салават Юлаев», которые когда-то связали свою жизнь с этим видом спорта, и их сыновьям, решившим продолжить династию.

Победный гол в овертайме шестого матча со «Спартаком» стал одним из самых запоминающихся в карьере для уфимского защитника. Алексей – единственный представитель династии Василевских, кто забивает шайбы. Остальные – их ловят. И даже сын Артемий делает первые шаги в хоккее с вратарской ловушкой.

Когда мы были маленькими, мы не понимали, что это за вид спорта, и просто было интересно поваляться с шайбочкой, покидать её, а уже потом, с возрастом, мы поняли, что этот вид спорта будет с нами до конца. Алексей Василевский, защитник ХК «Салават Юлаев»

И так она и идёт, эта хоккейная сказка, превращённая в быль. Так что династия продолжается, и я только рад. Андрей Василевский, старший тренер вратарей спортшколы ХК «Салават Юлаев»

Башкирский хоккей всегда славился своими династиями: Емелины, Полозовы, Полицинские, Гареевы, Заварухины и другие.

Не было особого выбора, чем заниматься, у Ярослава Цулыгина. Он пошёл в хоккей по стопам отца Николая Леонидовича и за старшим братом Кириллом.

Разница у нас с ним восемь лет. Бросковая зона: я стоял на воротах, а он тренировал мои навыки вратаря. У меня не особо хорошо получалось, но чаще всего это было дома. Мне нравились его подсказки, потому что хоккей он видит классно. Ярослав Цулыгин, защитник ХК «Салават Юлаев»

Вернуться с тренировки, сделать уроки и поболеть за уфимскую команду. Даниил Козлов и Игорь Попов не пропускают ни одного домашнего матча «Салавата». Они с детства в хоккее, как и их папы.

Когда мама была беременна мной, папа сказал сразу, чтобы я был хоккеистом. Мы сначала начинали с Магнитогорска, потом уже переехали сюда, в школу «Салават Юлаев». Даниил Козлов, сын Виктора Козлова, воспитанник спортшколы ХК «Салават Юлаев»

Я много что с ним пробовал, но понял, что не должен перегибать палку, потому что я для него отец, а не тренер. Да, в начале я большего требовал от него, но хорошо, что у меня жена мудрая и сказала, чтобы я притормозил в плане выращивания хоккеистов. В школе он должен хорошо учиться. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Игорь Попов-младший тоже воспитанник спортшколы «Салават Юлаев». Он –представитель третьего поколения династии Поповых. Сейчас его отец Юрий Попов – начальник команды. А ещё он следит за правильностью взятия ворот, где задача – быстро оценить ситуацию и подсказать тренерскому штабу, брать запрос или нет.

Всегда с отцом ходил: и на работу, и везде. И сын мой здесь сейчас со мной всегда. Хоккей мне всегда нравился. Без него я не представляю свою жизнь. Юрий Попов, начальник ХК «Салават Юлаев»

С трёх лет пошёл на хоккей. Мой папа и дедушка играли за «Салават», так сложилось, что мне нравится этот вид спорта, и я кайфую от него. Игорь Попов, сын Юрия Попова, воспитанник спортшколы ХК «Салават Юлаев»