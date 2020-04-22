В Башкирии детей медиков, борющихся с COVID-19, отправили в санаторий

В Стерлитамаке детей медиков, которые все силы бросили на борьбу с коронавирусом, отправили в санаторий. 14 ребят временно проживают в местной здравнице. Для ребят организованы комфортные условия для жизни, досуга и учебы.

В городской больнице №1 был обнаружен пациент с коронавирусом, после этого в медучреждении были проведены необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Все пациенты и сотрудники переведены на самоизоляцию, а накануне у 756 медиков были взяты повторные анализы на COVID-19. Сейчас в больнице находятся 32 пациента и 22 врача.

Сообщается, что врачам организовано разнообразное питание и необходимое количество спальных мест. Ещё неизвестно, вернут ли больнице на время пандемии статус многопрофильной больницы. Возможно, медучреждение будет работать в режиме инфекционного госпиталя.