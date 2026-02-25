Жительницу Башкирии отправили в колонию за нападение на пристава

В Зианчуринском районе суд вынес приговор местной жительнице за вождение в нетрезвом виде и применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Как рассказали в прокуратуре, инцидент произошел в августе прошлого года.
Женщина, ранее уже привлекавшаяся к административной и уголовной ответственности за аналогичные преступления, вновь управляла автомобилем «Киа Рио» в состоянии алкогольного опьянения. Ее остановили инспекторы ДПС. В ходе разбирательства выяснилось, что машина находится в розыске по линии судебных приставов.
Когда приставы прибыли для совершения исполнительных действий, автоледи встретила их агрессией. Она поцарапала руку должностному лицу и нанесла несколько ударов в грудь.
Суд признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Отсрочка отбывания наказания предоставлена до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Кроме того, осужденная лишена водительских прав на 3 года, а ее автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей конфискован в пользу государства.