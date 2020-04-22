В Башкирии проверили наличие масок и перчаток у пассажиров автобусов

В автобус со средствами защиты. В Стерлитамаке сотрудники городской администрации вышли в рейд. Объектом проверки стало соблюдение жителей новых правил пользования общественным транспортом.
С 20 апреля пассажирам запрещается ездить без масок и перчаток. Информацию об этом перевозчики размещают на дверях и внутри салонов. И с каждым днем все больше жителей соблюдают новые правила.
Дезинфекция транспортных средств проводится несколько раз в день. Персонал обеспечивается масками и перчатками. В филиале «Башавтотранса» в Нефтекамске пассажиропоток в городе значительно упал из-за режима самоизоляции. А те, кто пользуется общественным транспортом, соблюдают новые правила.