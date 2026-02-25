В Башкирии пьяная автоледи погубила пассажирку

В Кумертау суд отправил в колонию местную жительницу, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила смертельную аварию.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики, нетрезвая женщина не справилась с управлением. Автомобиль врезался в металлический столб, после чего машину развернуло и отбросило к бетонной опоре освещения. От мощного удара открылась дверь, и пассажирка, не пристегнутая ремнями безопасности, вылетела из салона прямо под колеса авто. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.