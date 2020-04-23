В России зарегистрировано 4774 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России объявил новые данные. За сутки выявлено 4774 новых случаев COVID-19. Суточное число заболевших снизилось второй день подряд.

За всё время пандемии в России выявлено 62 733 человека с коронавирусом. Смертью закончились 42 случая заболевания вирусом за сутки (за всё время – 555). Полностью излечился 471 пациент с COVID-19 (за всё время – 4 891).

В Башкирии суточное число заболевших коронавирусом так же снизилось. За сутки выявлено 26 случаев заражения COVID-19 (за всё время – 422). Количество смертей пациентов с коронавирусом не увеличилось, а выздоровлений стало больше – 28 за сутки (57 за всё время).