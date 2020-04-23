В Башкирии стали известны подробности исчезновения 9-летнего мальчика

В селе Нижний Ташбукан пропал 9-летний Рустам Ишкулов. О начале поисков сообщил ПСО «Поиск детей Уфа». В МВД Башкирии сообщили подробности исчезновения ребёнка.
Рустам с родителями был в гостях у своего дедушки. 22 апреля днём мальчик вышел из дома и ушёл в неизвестном направлении. Родители ребёнка сначала искали сына сами, а после обратились в полицию.
На вид Рустаму 6-7 лет. Рост мальчика примерно 116 см, телосложение среднее. В день исчезновения на пропавшем была красная шапка, коричневая куртка, синие сапоги.
Обновление: стало известно, что Рустам не разговаривает. У ребёнка задержка в развитии.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, обратиться в ОМВД России по Гафурийскому району. Контакты инициатора поиска: 8-927-94-93-155, 8-987-03-91-994, 02, 020, 002.