В Башкирии стали известны подробности исчезновения 9-летнего мальчика

В селе Нижний Ташбукан пропал 9-летний Рустам Ишкулов. О начале поисков сообщил ПСО «Поиск детей Уфа». В МВД Башкирии сообщили подробности исчезновения ребёнка.

Рустам с родителями был в гостях у своего дедушки. 22 апреля днём мальчик вышел из дома и ушёл в неизвестном направлении. Родители ребёнка сначала искали сына сами, а после обратились в полицию.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка и обстоятельств его исчезновения. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС, с привлечением добровольцев из числа односельчан пропавшего ребенка. пресс-служба Следственного комитета РБ

На вид Рустаму 6-7 лет. Рост мальчика примерно 116 см, телосложение среднее. В день исчезновения на пропавшем была красная шапка, коричневая куртка, синие сапоги.

Обновление: стало известно, что Рустам не разговаривает. У ребёнка задержка в развитии.