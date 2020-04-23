Рамадан 2020: как мусульмане будут держать пост в условиях коронавируса

24 апреля у мусульман всего мира начинается пост. На протяжении месяца приверженцы Ислама отказываются от еды и питья от восхода до заката солнца. Как держать пост в условиях коронавируса, читайте в нашем материале bash.news

Рамадан – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц известен тем, что на протяжении 29 или 30 дней мусульмане держат пост. От восхода до заката солнца нельзя пить и есть. По мусульманским традициям ужин проходит в кругу семьи, родственников, соседей. Принято ходить в гости друг к другу, разговляться вместе, дарить подарки. Ещё одним отличительным признаком этого месяца являются коллективные молитвы, которые поощряются Исламом.

2020 год омрачился коронавирусом. Эпидемия кардинально поменяла жизнь всего человечества. Многие мусульмане задаются вопросом: как поститься в условиях самоизоляции? Как проводить коллективные ужины, молитвы?

Многие страны мира уже внесли коррективы в месяц поста. Строго запрещены коллективные молитвы в мечетях, ифтары (разговление). В России мечети закрываться не будут, но духовные лидеры настоятельно просят мусульман не ходить в мечети. Вопрос здоровья занимает в Исламе большое место. Все обязательные и желательные молитвы можно выполнять дома. Коллективные молитвы и ужины носят рекомендательный характер, т.е это не является обязательным условием Рамадана. То же самое касается и ужина: в условиях самоизоляции можно с пользой провести пост в кругу своей семьи.

Известно, что проявление терпения и забота о себе и близких поощряется Исламом. Не нужно забывать, что коронавирус – это в первую очередь мировая угроза. Режим самоизоляции является самым эффективным методом борьбы с новым вирусом. Чем больше мы сейчас будем сидеть дома, тем быстрее потом выйдем на улицу. Ни одна религия не может подвергать человека опасности, тем более, когда от одного человека зависят судьбы многих. Что уж говорить о коллективных молитвах и ужинах, если даже сам пост могут соблюдать не все. Известно, что в Исламе пост можно не держать больным людям, беременным и кормящим женщинам, путникам. Поэтому наилучший пост в условиях коронавируса будет тот, который будет соблюдаться дома в условиях самоизоляции.

«Если услышите, что где-то распространилась чума, не являйтесь туда, а если эпидемия начнётся на той земле, где вы уже находитесь, не покидайте эту землю, пытаясь убежать от неё» пророк Мухаммад