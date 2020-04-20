Мусульман Башкирии просят не собираться в мечетях в Рамадан

Огромное испытание божье пало на нашу страну и на весь мир. Мусульманин не должен причинять вред ни себе, ни другим никогда. Если есть предписание медиков, которые все силы прилагают для того, чтобы эта болезнь не распространялась, мы просим вас воздержаться от посещения в дни карантина от посещения массовых мероприятий в мечетях. Проповеди будут распространяться онлайн, через сайт Центрального духовного управления. Весь смысл в том, чтобы осознать святость этого дня и послушать слово Божье, это достигается и через онлайн. Речь идет о спасении людей, наших соотечественников, наших детей. Давайте все вместе прислушаемся к голосу разума.

Талгат Таджуддин, Верховный муфтий России