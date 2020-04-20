Мусульман Башкирии просят не собираться в мечетях в Рамадан
Сегодня, 20
апреля, на еженедельном собрании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров
обратился к мусульманской общине. Совсем скоро священный месяц Рамадан, во
время которого принято собираться на коллективные намазы и ужины. Глава
Башкирии призвал мусульман не собираться большими группами в мечетях во время самоизоляции.
24 апреля
начинается мусульманский пост Рамадан. В мечетях в честь праздника проводятся
коллективные молитвы и ифтары (разговение). Радий Хабиров попросил
мусульманских лидеров в этом году не проводить традиционные мероприятия, так
как это большая угроза распространения коронавируса.
24 апреля у нас начинается священный месяц Рамадан. А 25 мая – Ураза-байрам. Попрошу точно также в храмах не собираться. Не проводить ифтары, вечерние ужины. Прошу поговорить с нашими духовными лидерами.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Также Глава
Башкирии поблагодарил за сознательность христиан республики. На Пасху
действовало более 300 храмов, но ни в одном из них не было замечено нарушений. Жители
республики прислушались к ограничениям, несмотря на желание исполнить обряды и
таинства.
Огромное испытание божье пало на нашу страну и на весь мир. Мусульманин не должен причинять вред ни себе, ни другим никогда. Если есть предписание медиков, которые все силы прилагают для того, чтобы эта болезнь не распространялась, мы просим вас воздержаться от посещения в дни карантина от посещения массовых мероприятий в мечетях. Проповеди будут распространяться онлайн, через сайт Центрального духовного управления. Весь смысл в том, чтобы осознать святость этого дня и послушать слово Божье, это достигается и через онлайн. Речь идет о спасении людей, наших соотечественников, наших детей. Давайте все вместе прислушаемся к голосу разума.