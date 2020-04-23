Предприятия Башкирии получат субсидии на переобучение работников

Предприятия Башкирии, участвующие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» получат финансирование на переобучение своих работников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики. На эти цели направят более 21 млн рублей.