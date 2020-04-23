«Любил и убил жену свою»: появился текст предсмертной записки жителя Башкирии, убившего возлюбленную

В городе Октябрьском сотрудники правоохранительных органов нашли тело 36-летнего мужчины. Погибший оставил предсмертную записку, в которой признался в убийстве сожительницы. Стали известны последние слова убийцы.

Издание «КП-Уфа» предоставило текст предсмертной записки горожанина. В ней мужчина признаётся в страшном преступлении, а также просит прощения у своих друзей. Полицейские нашли записку в паспорте погибшей, который хранился в кармане мужчины.

Я не могу больше так. Я любил и убил Анжелу свою. Фадис, ты меня прости, и пацанам скажи. часть записки

Следственный комитет ведёт расследование трагической истории. Останки несчастной были найдены в холодильнике после осмотра квартиры, в которой жили сожители. Что послужило причиной такого страшного поступка, предстоит выяснить следствию.