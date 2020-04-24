Назван главный способ распространения коронавируса

Завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко рассказал о наиболее вероятных способах заражения коронавирусом. Оказалось, что основной способ заразиться COVID-19 - через воздух. Об этом сообщает издание Москва 24.

Накануне ученые из Германии сообщили, что риск заразиться COVID-19 после контакта с предметами крайне низок. Однако эксперты отметили высокую опасность тесного контакта с носителями вируса.

Есть и другие способы — через предметы, например. На эту тему тоже публикаций немало. Один способ заражения дополняет другой способ заражения. Поэтому не знаю, откуда они это взяли.

Александр Бутенко, эксперт

Александр Бутенко отметил, что карантин очень эффективен для борьбы с эпидемией. Также он подчеркнул, что вирус остается активным на открытых поверхностях в течение двух-трех часов.

Потому что люди сидят дома и не распространяют инфекцию.

Александр Бутенко, эксперт

Фото: Интернет.