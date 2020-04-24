Назван главный способ распространения коронавируса

Завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко рассказал о наиболее вероятных способах заражения коронавирусом. Оказалось, что основной способ заразиться COVID-19 - через воздух. Об этом сообщает издание Москва 24.
Накануне ученые из Германии сообщили, что риск заразиться COVID-19 после контакта с предметами крайне низок. Однако эксперты отметили высокую опасность тесного контакта с носителями вируса.
Александр Бутенко отметил, что карантин очень эффективен для борьбы с эпидемией. Также он подчеркнул, что вирус остается активным на открытых поверхностях в течение двух-трех часов.
Фото: Интернет.