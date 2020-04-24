Мэр Москвы объяснил, почему москвичам нельзя гулять во время самоизоляции

Разрешение на прогулки в столице приведёт ещё к большему количеству заражённых. У москвичей есть возможность выгулять собаку, сходить в аптеку или в магазин без оформления пропуска. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы погрузимся в пучину в пучину настоящей эпидемии». Так объяснил Сергей Собянин запрет на прогулки в Москве во время режима самоизоляции. Он рассказал о том, что разрешение на прогулки обернётся настоящей катастрофой, потому что люди начнут контактировать друг с другом.