В Полпредстве республики в Москве прошел творческий фестиваль «Мой Башкортостан», приуроченный ко Дню государственного флага региона. Организатором события выступил танцевальный коллектив «Гульдар» под руководством Гузель Султановой, которая, имея за плечами опыт создания такого же ансамбля на Сахалине, сумела объединить в столице всех увлеченных башкирской культурой.

Из небольшого кружка по изучению народных танцев коллектив вырос в полноценный ансамбль: участники сами шьют костюмы, изучают традиции и активно выступают. В прошлом году они дали около 40 концертов на различных площадках, включая военные госпитали.