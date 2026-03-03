В Полпредстве республики в Москве прошел творческий фестиваль «Мой Башкортостан», приуроченный ко Дню государственного флага региона. Организатором события выступил танцевальный коллектив «Гульдар» под руководством Гузель Султановой, которая, имея за плечами опыт создания такого же ансамбля на Сахалине, сумела объединить в столице всех увлеченных башкирской культурой.
Из небольшого кружка по изучению народных танцев коллектив вырос в полноценный ансамбль: участники сами шьют костюмы, изучают традиции и активно выступают. В прошлом году они дали около 40 концертов на различных площадках, включая военные госпитали.
Фестиваль собрал не только земляков, но и всех, кто заинтересован культурой Башкортостана, благодаря выступлениям «Гульдар». На мастер-классах дети и взрослые создавали традиционные украшения-накосники и обереги, знакомились с национальной кухней и музыкальными инструментами. Кульминацией праздника стало награждение победителей открытого конкурса детских рисунков «Цвета родного края».