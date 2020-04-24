Больницы Башкирии получили в дар 40 тысяч защитных костюмов

Больницы республики получили 40 тысяч комплектов защитных костюмов. Акцию поддержки медучреждений провела компания СИБУР в рамках партнерства с Башкирией. Все комплекты выполнены из полимерного материала.

Защитные костюмы обеспечивают необходимый уровень защиты медицинского персонала при работе с короновирусной инфекцией. Комплектами обеспечены сотрудники 18-й городской больницы Уфы. Также костюмы отвезли и в ЦРБ в Благовещенск.