Больницы Башкирии получили в дар 40 тысяч защитных костюмов

Больницы республики получили 40 тысяч комплектов защитных костюмов. Акцию поддержки медучреждений провела компания СИБУР в рамках партнерства с Башкирией. Все комплекты выполнены из полимерного материала.
Защитные костюмы обеспечивают необходимый уровень защиты медицинского персонала при работе с короновирусной инфекцией. Комплектами обеспечены сотрудники 18-й городской больницы Уфы. Также костюмы отвезли и в ЦРБ в Благовещенск.
По словам заместителя главного врача уфимской клиники Владислава Голубятникова, такие комбинезоны – непременный атрибут медперсонала, который борется с вирусом.