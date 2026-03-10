В больнице Башкирии организована «Школа здоровья»

В Центральной больнице Дюртюлей организована «Школа здоровья». Раз в неделю врачи проводят лекции для пациентов. Каждый может прийти и бесплатно послушать о профилактике заболеваний, а после пройти диспансеризацию.

Давление в норме: это показатель активного образа жизни и регулярных обследований. «Школа здоровья» помогает пациентам изучить свои хронические заболевания и самостоятельно поддерживать стабильное самочувствие.

За 2025 год было проведено более 500 лекций врачом-эндокринологом для пациентов с сахарным диабетом, на текущий год запланировано ещё 450. Терапевты также регулярно организовывают образовательные встречи. По словам специалистов, благодаря этому проекту пациенты стали стабильно проходить диспансеризацию и, соответственно, лучше следить за своим здоровьем.