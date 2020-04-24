В Уфе в преддверии годовщины Победы появился сад памяти

В Демском районе Уфы в преддверии годовщины Великой Победы появился сад памяти. На въезде в микрорайон посадили 32 липы. Перед посадкой рабочие распаковывают деревья.

Их обмотали, чтобы не повредить корневую систему во время транспортировки. Эти липы вырастили в питомнике Кушнаренковского района. Со временем десятилетние саженцы вырастут в трёхметровые деревья. По словам специалистов, сейчас благоприятное время для посадки, ведь почки ещё не раскрылись.

Деревья сажаются с сохранением корневой системы. У них открытая корневая система. Сейчас очень хорошее время для посадки, поэтому приживаемость, я думаю, будет 100%. Наталья Сверчкова, директор компании «Первая ландшафтная»

Аллея памяти появилась на улице Правды. Всего же в Демском районе в рамках санитарного месячника высадят 250 деревьев. Несмотря на пандемию, запланированы работы по уборке территории, а также параллельно реализуется республиканская акция «Зелёная Башкирия». Всего в Дёме определили восемь участков для посадки деревьев.