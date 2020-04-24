Из-за коронавируса Москву не будут украшать к 1 мая

В этом году столицу России к 1 мая украшать не будут. Это связано с коронавирусной ситуацией в стране. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ.

В связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией Москву не будут украшать к первомайским праздникам. В частности, отменены также трансляции поздравительных видео и праздничные видеооткрытки. Также в праздничный режим не будут переводить подсветку зданий и объектов.