Радий Хабиров пообещал больше не ругаться

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил всех мусульман республики с наступлением месяца Рамадан. Он посетовал, что очень хочет начать поститься, но из-за интенсивности своей работы не может себе это позволить. Однако несколько обещаний руководитель региона самому себе все-таки дал.
Глава Башкирии обратился к жителям республики. Во всем мире у мусульман начался Рамадан - месяц строгого поста, который заканчивается праздником Ураза-байрам. Радий Хабиров напомнил, что пост прежде всего призывает верующих к смирению, заботе о близких и помощи тем, кто в ней нуждается.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса верующих Башкирии попросили не посещать мечети и молиться дома. В прошедшую Пасху у православных также не обошлось без ограничений. Храмы были закрыты, а пасхальная служба транслировалась онлайн. Уже сейчас священнослужители многих мечетей начали читать молитвы в прямом эфире в Инстаграм.