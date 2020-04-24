Радий Хабиров пообещал больше не ругаться

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил всех мусульман республики с наступлением месяца Рамадан. Он посетовал, что очень хочет начать поститься, но из-за интенсивности своей работы не может себе это позволить. Однако несколько обещаний руководитель региона самому себе все-таки дал.

Глава Башкирии обратился к жителям республики. Во всем мире у мусульман начался Рамадан - месяц строгого поста, который заканчивается праздником Ураза-байрам. Радий Хабиров напомнил, что пост прежде всего призывает верующих к смирению, заботе о близких и помощи тем, кто в ней нуждается.

Каждый раз, когда наступает Священный месяц, думаю, что и возраст подошёл, и мудрость есть, и Вера окрепла, но никак не могу выполнить эти правила. Интенсивность работы требует и сильной физической отдачи. Но в этот раз решил, что избавлю свою душу от тёмных мыслей и перестану употреблять плохие слова. Радий Хабиров, Глава Башкирии