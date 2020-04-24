Фермер из Башкирии обеспечивает огурцами целый район республики

Андрей Цепилов, фермер из села Дуван, активно занимается тепличным хозяйством уже третий год. Молодой предприниматель стал победителем проекта «Агростартап» и получил от государства грант, сумма которого составила 3 миллиона рублей. Создание данной федеральной программы способствует реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который утвердил Владимир Путин.

Изначально теплица была построена собственными силами и руками молодого предпринимателя. Но благодаря финансовой помощи от государства, фермер полностью модернизировал систему: если раньше Андрей отапливал теплицу дровами, то теперь провёл газовое отопление. Рядом с теплицей фермер установил отдельную котельную, и теперь растения получают тепло даже в самое морозное время.

Также планируется увеличение площади тепличного места, благодаря покупке теплицы заводского изготовления. Государственной помощи хватило и на покупку оборудования, термобудки и даже автомобиля. Если в прошлом году Андрей получил около восьми тонн огурцов, то в этом году планируется получить намного больше урожая, который активно реализуется в магазинах Дуванского района.