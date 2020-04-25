В Башкирии за сутки подтвердили еще 35 случаев коронавируса

В Башкирии снова увеличилось число подтвержденных фактов новой коронавирусной инфекции. Новые данные озвучены на ежедневном брифинге Минздрава РБ. За сутки в республике подтверждено еще 35 случаев Covid-19.

В обще сложности, в регионе подтверждено 490 фактов коронавируса. Выписаны по выздоровлению 59 пациентов. По-прежнему 14 фактов заболевания завершись смертью.

На стационарном лечении находится 272 человека. У 28 пациентов состояние оценивается как тяжелое, 20 из них находятся на ИВЛ. На амбулаторном – 145 пациентов.