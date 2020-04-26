В России поставщиков проверят из-за резкого роста цен на лимоны

На фоне коронавирусной ситуации резко поднялись цены на некоторые продукты. В список таких товаров попал и лимон. В связи с этим УФАС будет проверять поставщиков.
Федеральная антимонопольная служба проверит поставщиков. Дело в том, что резко выросли цены на лимон – наценка в некотрых местах дошла до 500 процентов. Представители ведомства сообщили, что цены на лимон стабилизируются примерно в середине мая.
О снижении цен на лимон сообщили и торговые сети. По словам представителей ФАС, ведомство будет серьёзно проверять всех поставщиков. В последнее время количество обращений и жалоб людей в ведомство увеличилось. Рост цен на лимоны в марте был вызван тем, что был сокращён импорт. Этим воспользовались некоторые импортёры и подняли цену.