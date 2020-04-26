Количество заражённых COVID-19 в Башкирии достигло 527 человек

Количество жертв коронавирусной инфекции растёт. В Башкирии на сегодняшний день официально подтверждено 527 случаев заболевания. Об этом сообщил на сегодняшнем брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

По состоянию на 26 марта в Башкирии 527 заражённых коронавирусом. За прошедшие сутки отмечается прирост 37 человек с установленным диагнозом. Выписано за сутки 13 пациентов, всего – 72.