В Башкирии приземлится самолёт с туристами из Дубая

Сегодня в Башкирию должны прилететь туристы из Дубая. Все находящиеся на борту пассажиры отправятся в обсерватор на две недели. Об этом сообщил сегодня на брифинге и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора РБ Венер Изикаев.

Сегодня в уфимском аэропорту приземлится самолёт с туристами из Дубая. Всего на борту самолёта будет 62 человека. Из них 28 – жители Башкирии. Остальные пассажиры – жители Пермского края, Калмыкии, Удмуртии.

Всех пассажиров отправят в санаторий «Юматово», который временно стал обсерватором. Все туристы обязательно должны будут находиться там две недели. Также на днях ожидается самолёт с туристами из Гоа. Все жители вне зависимости от места проживания также отправятся в обсерватор.