Башкирия поможет туристам на Ближнем Востоке

За выходные к нам обратились порядка 25 граждан. Все живы-здоровы, вопросы организационно-технические: помочь переехать, найти новое место размещения, связаться с туроператором. Мы организовали прямую линию, оператор получил все скрипты. Если турист приехал самостоятельно, то нужно через генконсульство заполнять заявку на сайте, мы подготовили все правила. Если через туроператора, мы помогаем выйти на связь с ними, и они решают все вопросы. Появилась коллизия, когда некоторые штаты в Эмиратах продлевают проживание, а какие-то не продлевают. Помогаем найти проживание. Если у кого-то совсем критическая ситуация, есть прямой номер нашего представителя Романа Владимировича, он там на прямой связи со всеми нашими соотечественниками.

Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ