Башкирия поможет туристам на Ближнем Востоке

Сегодня, 2 марта, в ходе оперативного совещания правительства Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
Глава региона поручил членам правительства рассмотреть все проблемы застрявших туристов.
Жители Башкирии могут обращаться с любыми вопросами в Ситуационный центр РБ по телефону 8 347 218 19 19.
В ОАЭ работает представитель Башкирии: Громов Роман Владимирович, которому также поручено заниматься проблемами граждан. Контакты представителя Башкирии в Эмиратах: 8 919 619 99 90 (через мессенджер MAX).