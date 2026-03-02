Башкирия поможет туристам на Ближнем Востоке

Сегодня, 2 марта, в ходе оперативного совещания правительства Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.

Фото №1 - Башкирия поможет туристам на Ближнем Востоке

Глава региона поручил членам правительства рассмотреть все проблемы застрявших туристов.

Жители Башкирии могут обращаться с любыми вопросами в Ситуационный центр РБ по телефону 8 347 218 19 19.

В ОАЭ работает представитель Башкирии: Громов Роман Владимирович, которому также поручено заниматься проблемами граждан. Контакты представителя Башкирии в Эмиратах: 8 919 619 99 90 (через мессенджер MAX).

За выходные к нам обратились порядка 25 граждан. Все живы-здоровы, вопросы организационно-технические: помочь переехать, найти новое место размещения, связаться с туроператором. Мы организовали прямую линию, оператор получил все скрипты. Если турист приехал самостоятельно, то нужно через генконсульство заполнять заявку на сайте, мы подготовили все правила. Если через туроператора, мы помогаем выйти на связь с ними, и они решают все вопросы. Появилась коллизия, когда некоторые штаты в Эмиратах продлевают проживание, а какие-то не продлевают. Помогаем найти проживание. Если у кого-то совсем критическая ситуация, есть прямой номер нашего представителя Романа Владимировича, он там на прямой связи со всеми нашими соотечественниками.

Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ 
Волна
Пенальти