Названы самые опасные места в период пандемии коронавируса

В России сейчас складывается непростая эпидемиологическая обстановка. Евгений Комаровский назвал самые опасные места в период пандемии коронавируса. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Эксперт отметил, что вероятность заражения и тяжесть заболевания зависят от количества попавших вирусов в организм. Больше всех рискуют люди, находящиеся рядом с заболевшими и сидящие в маленьких плохо проветриваемых помещениях.
Со слов врача, больничные палаты возглавили список опасных мест. Также среди небезопасных мест эксперт выделил метро, тюрьмы, казармы и церкви.
Фото: Интернет.