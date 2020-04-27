Названы самые опасные места в период пандемии коронавируса

В России сейчас складывается непростая эпидемиологическая обстановка. Евгений Комаровский назвал самые опасные места в период пандемии коронавируса. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Эксперт отметил, что вероятность заражения и тяжесть заболевания зависят от количества попавших вирусов в организм. Больше всех рискуют люди, находящиеся рядом с заболевшими и сидящие в маленьких плохо проветриваемых помещениях.

Со слов врача, больничные палаты возглавили список опасных мест. Также среди небезопасных мест эксперт выделил метро, тюрьмы, казармы и церкви.

Если в палате сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь, — это вообще идеальный способ повстречаться сразу с десятью инфицирующими дозами. Что, собственно, и подтверждается массовой заболеваемостью и гибелью медицинских работников. Евгений Комаровский, врач