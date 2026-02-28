Эксперты из Башкирии назвали конину самым «чистым» мясом

В Куюргазинском районе вот уже десятки лет существует предприятие, где изготавливают мясные деликатесы из конины. Продукция пользуется спросом не только в Башкортостане, но и за пределами республики. Как сегодня развивается хозяйство и почему конина не только полезное, но и самое «чистое» мясо?

Свежий воздух, просторная территория, а ещё овёс, сено и чистая проточная вода в открытом доступе. В Куюргазинском районе в таких комфортных условиях содержат лошадей башкирской породы. А начиналось всё в 90-е с небольшого хозяйства.

Сегодня в хозяйстве – свыше 500 лошадей, и за годы существования предприятие уже зарекомендовало себя на рынке. Здесь изготавливают мясную продукцию на любой вкус: различные колбасы и деликатесы. Причём конину эксперты называют самым «чистым» мясом, ведь выращивают животных в условиях, максимально приближенных к естественным. Это исключает попадание в их организм антибиотиков и прочей химии.

Отличается мясо и составом: при высоком содержании белка в нём идеальный баланс аминокислот, а ещё масса полезных витаминов и микроэлементов. Обратить внимание на данный продукт стоит и тем, кто придерживается диеты.

Кроме мясной продукции, предприятие также специализируется на растениеводстве. На сегодня это единственное в районе семеноводческое хозяйство.