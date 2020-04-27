Минобороны: у 847 военных в России обнаружен коронавирус

С марта по 26 апреля у российских военных проводили тестирование на коронавирус. COVID-19 подтвердился почти у 900 военных. Об рассказали в Минобороны.

У 847 военных в России обнаружился коронавирус. Сейчас 314 из них лечатся в госпиталях Минобороны. 175 человек лечатся в изоляторах по месту прохождения службы, а 379 военных находятся на самоизоляции у себя дома. Ещё шесть человек находятся в больницах.