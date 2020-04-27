В Уфе снимут карантинные меры еще с одной больницы

В Уфе сегодня снимут ограничительные меры с 21-й городской клинической больницы. Лечебница будет работать в штатном режиме. Как сообщили в Минздраве республики, все предписания главного санитарного врача исполнены.
Все установленные сроки прошли, сообщили в Минздраве республики. Ограничительные меры продолжают действовать в шести больницах Башкирии. Вчера карантин сняли с 22-й городской клинической больницы в Уфе. Там ограничения касались двух отделений.
Напомним, в Башкирии, по данным на 26 апреля, насчитывается 527 подтвержденных случаев коронавируса. Стационарно лечатся 279 человек. Всего с начала эпидемии было выписано более 70 человек. По данным специалистов, 46% зараженных не имеют клинических проявлений болезни.