В Уфе снимут карантинные меры еще с одной больницы

В Уфе сегодня снимут ограничительные меры с 21-й городской клинической больницы. Лечебница будет работать в штатном режиме. Как сообщили в Минздраве республики, все предписания главного санитарного врача исполнены.

Все установленные сроки прошли, сообщили в Минздраве республики. Ограничительные меры продолжают действовать в шести больницах Башкирии. Вчера карантин сняли с 22-й городской клинической больницы в Уфе. Там ограничения касались двух отделений.