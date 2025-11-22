В Стерлибашевском районе появился еще один краеведческий музей

В селе Амирово Стерлибашевского района республики открыли краеведческий музей. Он разместился на одной из центральных улиц, в четырёхэтажном здании. Еще до революции на этом месте располагалась мечеть. Инициатором и спонсором открытия музея выступил уроженец села, доктор медицинских наук и профессор Радмир Хасанов.

На полках можно увидеть советские магнитофоны, старинные утюги, книги, самовары и даже кости мамонта. Территория разделена на несколько залов с различной тематикой: военная история, эпоха СССР, природа и охота.