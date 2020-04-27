«Он даже крикнуть не может»: в Башкирии четвертые сутки ищут 9-летнего мальчика

В деревне Нижний Ташбукан Гафурийского района четвертые сутки продолжаются поиски 9-летнего Рустама Ишкулова. Мальчик с родителями был в гостях у дедушки, из дома которого ушёл в неизвестном направлении. Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» рассказали о ходе поисков мальчика.
Ребёнка ищут не только местные волонтёры, но и добровольцы «Лизы Алерт» Челябинской области, ПСО «Легион-Спас», местные жители, полиция, следователи. Поиски затрудняют неблагоприятные погодные условия: снег, дождь, сильный ветер, разлив рек. Местные жители сообщают, что в лесах обитают дикие звери – были обнаружены волчьи следы.
Напомним, следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». У Рустама задержка в развитии, поэтому мальчик даже не может позвать на помощь. С 22 апреля поисками пропавшего усиленно занимаются более 120 человек.