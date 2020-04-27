«Он даже крикнуть не может»: в Башкирии четвертые сутки ищут 9-летнего мальчика

Проблема еще и в том, что он не может крикнуть даже. Может вы и были не далеко от него. Четвертые сутки — это очень много без воды и еды и в холод. Господи, храни малыша! Может, он хотя бы снег догадался кушать? Ему это спасет жизнь… Ждем новостей. Найдись малыш, пожалуйста, пусть Ангел тебя оберегает, пока тебя ищут!

местная жительница