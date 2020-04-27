В Башкирии отремонтируют автодорогу Уфа-Нагаево

В Уфе начались ремонтные работы на автодороге Уфа-Нагаево. Протяженность объекта составляет 11 километров, что делает дорогу одним из самых масштабных участков этого дорожно-строительного сезона. Ремонт дорожного покрытия осуществляется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который утвердил Владимир Путин.

Рабочие уже приступили к ремонту трассы и сразу занялись снятием старого слоя асфальта. Дорожное покрытие планируется обновить на площади более 87 тысяч квадратных метров. Конечно, ремонт коснется и обочин, которые планируется облагородить и обустроить.

Завершить ремонтные работы планируется до 31 августа 2021 года. На масштабный проект выделено 265 миллионов рублей. В администрации Уфы сообщили, что на автодороге будет введено временное ограничение движения транспорта, но перекроют только половину проезжей части.