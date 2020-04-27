Полиция Башкирии закрыла скандальный клуб в Стерлитамаке

В ночном клубе Стерлитамаке активисты «накрыли» антикарантинную вечеринку. Несколько десятков человек собрались в заведении Boodoopeople. Волонтеры зафиксировали нарушение режима самоизоляции.

На место происшествия были вызваны и сотрудники полиции, которые приостановили деятельность клуба. Известно, что посетителей пригласили на вечеринку через объявление в соцсети. В виртуальном приглашении указывалось, что гостей будут ждать напитки, блюда, атмосфера от диджея.

После поступления сообщения в дежурную часть управления МВД РФ по Стерлитамаку сотрудники полиции выехали по указанному адресу. Деятельность развлекательного заведения была пресечена. Собраны необходимые материалы. В настоящее время принимается процессуальное решение. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан