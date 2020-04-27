Полиция Башкирии закрыла скандальный клуб в Стерлитамаке

В ночном клубе Стерлитамаке активисты «накрыли» антикарантинную вечеринку. Несколько десятков человек собрались в заведении Boodoopeople. Волонтеры зафиксировали нарушение режима самоизоляции.
На место происшествия были вызваны и сотрудники полиции, которые приостановили деятельность клуба. Известно, что посетителей пригласили на вечеринку через объявление в соцсети. В виртуальном приглашении указывалось, что гостей будут ждать напитки, блюда, атмосфера от диджея.
Сегодня на оперативном совещании Глава республики Радий Хабиров отдельно остановился на этом происшествии. Руководитель региона отчитал мэра города Владимира Куликова. Он назвал ситуацию безалаберностью и попросил правоохранительные органы дать ей правовую оценку и привлечь к ответственности нарушителей.