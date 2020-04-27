В Башкирии состояние 19-летнего парня с опухолью мозга стало хуже

В Стерлитамаке семья 19-летнего Ранэля Шамсутдинова бьёт тревогу. С каждым днём молодому парню, который борется с опухолью мозга, становится хуже. Из-за перепрофилирования больниц под пациентов с коронавирусом Ранэль не может попасть на приём к врачам.
Волонтёр Регина Биргулиева сообщила в социальных сетях, что парню становится хуже. Перевезти молодого человека в нужную больницу уже невозможно из-за сильных болей. Но и прислать врача к Ранэлю ни одна столичная больница не может.
Родители Ранэля продали автомобиль и уже планируют продажу квартиры, чтобы заплатить за операцию. Молодой человек не сможет выдержать дорогу на транспорте до нужной больницы. Семья Шамсутдиновых надеется, что какой-нибудь врач согласится приехать сам.
Фото: Соцсети.