В Башкирии состояние 19-летнего парня с опухолью мозга стало хуже

В Стерлитамаке семья 19-летнего Ранэля Шамсутдинова бьёт тревогу. С каждым днём молодому парню, который борется с опухолью мозга, становится хуже. Из-за перепрофилирования больниц под пациентов с коронавирусом Ранэль не может попасть на приём к врачам.

Волонтёр Регина Биргулиева сообщила в социальных сетях, что парню становится хуже. Перевезти молодого человека в нужную больницу уже невозможно из-за сильных болей. Но и прислать врача к Ранэлю ни одна столичная больница не может.

Все очень плохо. Мы его уже никуда не довезем. Я не знаю, почему наши местные органы власти не могут организовать врача и привезти его к нам в Салават.

Регина Биргулиева, волонтёр 

Родители Ранэля продали автомобиль и уже планируют продажу квартиры, чтобы заплатить за операцию. Молодой человек не сможет выдержать дорогу на транспорте до нужной больницы. Семья Шамсутдиновых надеется, что какой-нибудь врач согласится приехать сам.  

У мамы сейчас истерика, готова заплатить любые деньги. Может быть, какой-то врач согласится прилететь сюда и прооперировать Ранэля? Мы очень просим.

Регина Биргулиева, волонтёр 

Фото: Соцсети. 