Стало известно, у кого может быть иммунитет к коронавирусу

Немецкие ученые рассказали, у кого может быть иммунитет к коронавирусу. Оказалось, что люди, которые когда-либо заражались коронавирусами, могут иметь к ним иммунитет. Об этом сообщает издание NDR.

Эксперты изучили Т-лимфоциты. Вскоре выяснилось, что у трети пациентов был выявлен коронавирус нового типа. Однако у них не было контакта с SARS-CoV-2.

По мнению одного из ученых, это может быть связано с тем, что некоторые пациенты уже перенесли различные вирусные заболевания. Также эксперт подчеркнул, что пока нельзя сказать о том, что часть населения имеет иммунитет к коронавирусу.