В Башкирии смерть двух мужчин в тракторе расследует Гострудинспекция

25 апреля на дороге между деревнями Кунгак и Кунгакбаш произошла трагедия. Трактор К-700 съехал в кювет и перевернулся на крышу. В момент аварии в транспорте было два человека.
Гострудинспекция Башкирии занялась расследование серьезного ДТП. 56-летний водитель и 42-летний машинист крана, который находился в тракторе, погибли от полученных травм. Трактор передвигался по грунтовой дороге, предназначенной для обслуживания нефтяных скважин.
Предварительной причиной падения стала неровная дорога с гравием. Следствие установит точные причины произошедшего. По материалам расследования будет озвучена правовая оценка случившегося.
Фото: ГИБДД по РБ.