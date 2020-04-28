В ГИБДД Башкирии рассказали, за что могут оштрафовать водителей на дорогах

Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал, как сотрудники ГИБДД проверяют пропуска жителей республики. Он отметил, что проверка происходит выборочно, так как «остановить весь транспортный поток невозможно». Напомним, что электронные пропуска можно получить на портале «Дорога 02».
Он также уточнил, что водитель может предоставить скриншот с регистрацией поездки или пропуск, выданный на производстве.
А вот нарушителей ждет долгая процедура составления протокола. Если вы выехали из дома без серьезных на то причин, вам грозит штраф. По словам Динара Гульмутдинова, у службы нет цели, как можно больше штрафовать водителей.
Добавим, что, на данный момент, в Башкирии 631 зарегистрированный случай заражения новой коронавирусной инфекцией.