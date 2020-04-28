В ГИБДД Башкирии рассказали, за что могут оштрафовать водителей на дорогах

«Мы не гонимся за цифрами, мы объясняем человеку, что лучше сейчас не выезжать, узнаем причины его поездки. Такой разговор может происходить три, пять раз. А вот если в состоянии алкогольного опьянения был пойман, то сразу составляется протокол».

Динар Гильмутдинов, начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РБ