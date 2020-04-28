В Башкирии начнут разработку вакцины от COVID-19

Сегодня, 28 апреля, на Первом международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» рассказали о разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Правительства Башкирии Андрей Назаров. Напомним, что в онлайн-конференции участвуют спикеры различных стран.

Андрей Назаров отметил, что из-за непростой эпидемиологической ситуации мировое внимание сместилось в сторону здравоохранения. Правительство готово вкладываться в это важное направление. Спикер объявил, что в Башкирии есть предприятия, которые могут заняться производством вакцины, которая сможет бороться с COVID-19.

Кризис заставил нас обратить более пристальное внимание на фармацевтику, биотехнологии. Мы готовы вкладываться в эти направления, тем более что на территории республики существуют предприятия, которые много лет поставляют на рынок лекарства для диагностики, профилактики и лечения в том числе инфекционных заболеваний. Мы начинаем производить вакцину, которая сможет бороться с COVID-19.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Башкирии

Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию коронавируса. На данный момент в России зарегистрировано уже более 93 тысяч случаев заболевания вирусом. 867 человек с подтвержденным COVID-19 скончались.

Фото: Интернет. 