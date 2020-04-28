В Башкирии начнут разработку вакцины от COVID-19

Кризис заставил нас обратить более пристальное внимание на фармацевтику, биотехнологии. Мы готовы вкладываться в эти направления, тем более что на территории республики существуют предприятия, которые много лет поставляют на рынок лекарства для диагностики, профилактики и лечения в том числе инфекционных заболеваний. Мы начинаем производить вакцину, которая сможет бороться с COVID-19.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Башкирии