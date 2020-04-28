В Башкирии начнут разработку вакцины от COVID-19

Сегодня, 28 апреля, на Первом международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» рассказали о разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Правительства Башкирии Андрей Назаров. Напомним, что в онлайн-конференции участвуют спикеры различных стран.
Андрей Назаров отметил, что из-за непростой эпидемиологической ситуации мировое внимание сместилось в сторону здравоохранения. Правительство готово вкладываться в это важное направление. Спикер объявил, что в Башкирии есть предприятия, которые могут заняться производством вакцины, которая сможет бороться с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию коронавируса. На данный момент в России зарегистрировано уже более 93 тысяч случаев заболевания вирусом. 867 человек с подтвержденным COVID-19 скончались.
Фото: Интернет.