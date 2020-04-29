В Башкирии с 1 мая возобновятся все садовые автобусные маршруты

«В зависимости от пассажиропотока будет увеличено количество транспортных средств и их вместимость. Специалисты на конечных остановках будут следить за соблюдением противоэпидемических мероприятий при посадке в автобус (пассажирам необходимо иметь маску и перчатки). Также этими средствами индивидуальной защиты обеспеченный водители и кондукторы. Соблюдаются все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в частности, проводится санитарная обработка и дезинфекция автобусов два раза в сутки», — сказал Паскин.

Сергей Паскин, заместитель гендиректора по пассажирским перевозкам «Башавтотранса»