В Башкирии с 1 мая возобновятся все садовые автобусные маршруты

Компания «Башавтотранс» с 1 маявозобновит пассажирские перевозки на садовые участки. Об этом стало известно сегодня, 29 апреля, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров также поручил увеличить количество автобусов для этих целей.

По словам заместителя гендиректора по пассажирским перевозкам «Башавтотранса» Сергея Паскина, в республике насчитывается 59 «садовых маршрутов». Из них 18 будут запущены в уфимской агломерации. Уже на прошлых выходных обслуживались 28 маршрутов, сказал Паскин.

«Компания ежегодно в период открытия садоводческого периода запускает 59маршрутов по всей республике из них 18 — в уфимской агломерации. Они отправляются в садовые товарищества от Южного и Северного автовокзала Уфы в зависимости от расположения садовых товариществ. На Северном автовокзале есть остановка и кассовый пункт»

Сергей Паскин,  заместитель гендиректора по пассажирским перевозкам «Башавтотранса»

С 1 мая ожидается запуска оставшихся маршрутов.

«В зависимости от пассажиропотока будет увеличено количество транспортных средств и их вместимость. Специалисты на конечных остановках будут следить за соблюдением противоэпидемических мероприятий при посадке в автобус (пассажирам необходимо иметь маску и перчатки). Также этими средствами индивидуальной защиты обеспеченный водители и кондукторы. Соблюдаются все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в частности, проводится санитарная обработка и дезинфекция автобусов два раза в сутки», — сказал Паскин.

Сергей Паскин, заместитель гендиректора по пассажирским перевозкам «Башавтотранса»

В «Башавтотрансе» работает круглосуточная горячая линия: +7 347 262-66-62