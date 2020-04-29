В Башкирии с 1 мая возобновятся все садовые автобусные маршруты

Компания «Башавтотранс» с 1 маявозобновит пассажирские перевозки на садовые участки. Об этом стало известно сегодня, 29 апреля, на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров также поручил увеличить количество автобусов для этих целей.
По словам заместителя гендиректора по пассажирским перевозкам «Башавтотранса» Сергея Паскина, в республике насчитывается 59 «садовых маршрутов». Из них 18 будут запущены в уфимской агломерации. Уже на прошлых выходных обслуживались 28 маршрутов, сказал Паскин.
С 1 мая ожидается запуска оставшихся маршрутов.
В «Башавтотрансе» работает круглосуточная горячая линия: +7 347 262-66-62