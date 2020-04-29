В больницах Уфы прошли командно-штабные covid-тренировки

Сейчас мы делаем все, чтобы, когда будет пик, никто не оказался без медицинской поддержки. Все препараты и оборудование ИВЛ, кислород и количество коек – с такой подготовкой должно хватить на самую пиковую нагрузку.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан