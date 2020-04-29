В больницах Уфы прошли командно-штабные covid-тренировки

В 4-х больницах Уфы прошла командно-штабная тренировка по предупреждению распространения коронавируса. Вице-премьер правительства Андрей Назаров провел подготовку в режиме видеоконференции. Совместно с санитарно-надзорными органами отрабатывался порядок действий при выявлении заражённых COVID-19.
Алгоритм действий продемонстрировала Республиканская психиатрическая и уфимская больница № 21, участники тренировки отметили слаженную работу персонала. А вот при учениях в 13-й и 5-й больницах столицы выявили ряд недочетов. Завтра запланировано рабочее совещание, чтобы еще раз обсудить обеспеченность больниц аппаратами ИВЛ и средствами индивидуальной защиты.