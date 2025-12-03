В Уфе показали тренировку участниц чемпионата России по боксу

В Уфе продолжается чемпионат России по боксу среди женщин. Накануне определились полуфиналисты в семи весовых категориях. Сегодня станут известны имена остальных спортсменок, которым удастся выйти в эту стадию соревнований.

Зал для тренировок. Именно здесь скрытые от прицела телекамер девушки готовятся к предстоящим поединкам.

Серафима Сандалова из Карелии рвётся к своему первому в жизни титулу чемпионки России. В этом сезоне она сменила спортивную прописку и теперь выступает за сборную Санкт-Петербурга. Брат Максим Макаров работает в тренерском штабе команды Республики Карелия и всегда рад помочь сестре размяться, а заодно и пообщаться.

Двери в мир бокса для них открыл папа Василий Иванович, который стал первым тренером. Он вёл секцию бокса в посёлке. С женой они воспитывали 14 детей. Сама Серафима 12-й ребенок в семье тоже пошла по стопам отца и продолжила боксерскую династию.

Помогает поддержка близких на чемпионате в Уфе и Кире Леоновой. Победительница первенства России по боксу, 18-летняя спортсменка из Подмосковья только пробует себя на взрослом чемпионате страны. Поэтому поражение от мастера спорта и победительницы игр БРИКС Алины Пушкарь она восприняла как новый и полезный для себя опыт. А после боя Киру поддержал папа Павел Леонов, который всё это время находился в углу ринга и подсказывал дочери.

В рамках чемпионата проходят мероприятия с участием совета чемпионов Федерации бокса России. На тренировку с юными боксёрам пришли чемпионка Европы и мира Елена Савельева, семикратная чемпионка страны Саадат Далгатова, мастер спорта международного класса Ахмедхан Адилов. Они рассказали о своём пути в боксе, достижениях и мотивации. Завершилось мероприятие фотосессией и раздачей автографов.

Для Елены Савельевой тренировка получилась особенной, ведь она несколько лет выступала за сборную Башкортостана.