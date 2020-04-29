В Уфе охранник спас маленького дятла от злых ворон

В Уфе охранник жилого комплекса спас и приручил маленького дятла. Птенца хотели заклевать на улице злые вороны, но мужчина пришел к нему на помощь. С тех пор птенец растет, живет поблизости и регулярно прилетает навестить своего спасителя.

В одном из жилых комплексов Уфы приручили маленького дятла. Все началось с чудесной истории спасения. Охранник комплекса в один из рабочих дней увидел, как на улице злые вороны пытаются заклевать птенца. Мужчина разогнал пернатых и спас его.