Боец из Башкирии спас сослуживцев от атаки дронов ВСУ

Уроженец Белорецкого района, гвардии старший лейтенант Гильман Рифатович Гильманов совершил подвиг в зоне специальной военной операции.
Как сообщили в администрации муниципалитета, в сложной боевой обстановке военнослужащий проявил исключительное мужество и самоотверженность, не бросив товарищей в беде.
Инцидент произошел вблизи населенного пункта Уланок Курской области. Во время налета вражеских беспилотников Гильман Гильманов не растерялся и, рискуя своей жизнью, бросился на помощь раненым сослуживцам. Под непрекращающимся огнем он оперативно оказал бойцам медицинскую помощь и организовал их эвакуацию из-под обстрела. Благодаря его мужеству и решительным действиям удалось спасти жизни личного состава.
Родина высоко оценила героический поступок земляка. За проявленную отвагу и самоотверженность гвардии старший лейтенант удостоен высокой государственной награды — медали «За спасение погибавших».
Фото: администрация Белорецкого района, Vk