В Уфе рассказали о состоянии спасенного старика, который умирал в одиночестве

Волонтёры башкирской благотворительной организации рассказали о состоянии 85-летнего старика, которого спасли от страшной смерти. Одинокий дедушка заживо гнил в собственном доме на глазах у прикованной к кровати жены. Благодаря неравнодушным соседям несчастного удалось спасти.

Добровольцы рассказали, что дедушка Хатиб большую часть времени спит, кормят его кашками, которые предварительно пропускают через блендер. Силы снова возвращаются в тело старика – бледность спадает, а температура тела держится в норме. Волонтёры купили взрослые памперсы, крем от пролежней, чтобы ухаживать за поврежденными тканями.

Сегодня были у нашего Хаттабыча, так ласково назвали дедушку. Правда большую часть, он спит. Кормят кашками, которые пропускают через блендер. Давление, температура тела все в норме. Бледность тоже уходит. Закупили подгузники и крема противопролежневые, чтобы лечить язвы на теле от пролежней. Оплатили за полмесяца проживание.

"Старость в радость - Уфа" АНО 

Специалисты Республиканского Центра социального обслуживания населения оперативно пришли на помощь в сложной ситуации. Буквально за два дня состояние старика стало намного лучше, а здоровье начинает потихоньку восстанавливаться. После снятия режима самоизоляции дедушку поместят в дом престарелых.

Фото: "Старость в радость - Уфа" АНО