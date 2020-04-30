В Уфе рассказали о состоянии спасенного старика, который умирал в одиночестве

Сегодня были у нашего Хаттабыча, так ласково назвали дедушку. Правда большую часть, он спит. Кормят кашками, которые пропускают через блендер. Давление, температура тела все в норме. Бледность тоже уходит. Закупили подгузники и крема противопролежневые, чтобы лечить язвы на теле от пролежней. Оплатили за полмесяца проживание.

"Старость в радость - Уфа" АНО