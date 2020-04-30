В Уфе рассказали о состоянии спасенного старика, который умирал в одиночестве

Волонтёры башкирской благотворительной организации рассказали о состоянии 85-летнего старика, которого спасли от страшной смерти. Одинокий дедушка заживо гнил в собственном доме на глазах у прикованной к кровати жены. Благодаря неравнодушным соседям несчастного удалось спасти.
Добровольцы рассказали, что дедушка Хатиб большую часть времени спит, кормят его кашками, которые предварительно пропускают через блендер. Силы снова возвращаются в тело старика – бледность спадает, а температура тела держится в норме. Волонтёры купили взрослые памперсы, крем от пролежней, чтобы ухаживать за поврежденными тканями.
Специалисты Республиканского Центра социального обслуживания населения оперативно пришли на помощь в сложной ситуации. Буквально за два дня состояние старика стало намного лучше, а здоровье начинает потихоньку восстанавливаться. После снятия режима самоизоляции дедушку поместят в дом престарелых.
Фото: "Старость в радость - Уфа" АНО