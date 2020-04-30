Специалист сравнил смертность от коронавируса и от свиного гриппа

Коронавирус убивает людей больше, чем делал это свиной грипп. В случае отсутствия ограничительных мер, количество смертей было бы выше. Об этом рассказал доктор медицинских наук Андрей Шульдяков .

Если сравнить вспышку свиного гриппа в 2009 году, и коронавирус в 2020, то разница в количестве зараженных и умерших колоссальная. От коронавируса умирает больше людей, чем от свиного гриппа, говорит специалист. Из 100 пациентов на ИВЛ в высокоразвитых странах больше половины умирает. В США, например, по статистике на ИВЛ умирают порядка 88 процентов больных.